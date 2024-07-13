نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. عائلة تامر حسني في رحلة مع الدولفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت الفنانة بسمة بوسيل أولادها الثلاثة تاليا وأمايا وآدم تامر حسني، وقتا ممتعا في رحلة مع الدولفين.

عائلة تامر حسني في رحلة مع الدولفين

و ظهرت بسمة بوسيل واولادها في حمام السباحة تسبح وتلعب مع الدولفين وقالت إنه أصبح لديها صديق جديد، وتفاعل الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا سعادتهم بهذه التجربة المختلفة، وتمنوا لهم حياة سعيدة وإجازة ممتعة.

ومن جانبه، استطاعت بوسيل أن تحافظ على علاقتها بزوجها السابق تامر حسني من أجل بيئة صحية لأطفالهما، وعلى مدار الفترة الماضية ظهرا معًا في العديد من المناسبات والاحتفالات

أحدث أعمال بسمة بوسيل

سبق، طرحت بسمة بوسيل أحدث أغنياتها "جراج عمومي"، الأغنية من كلمات مصطفي حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو، ميكس وماستر مصطفي رؤوف، مدير إنتاج أشرف سالم، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:أنت قوم، وأنتي قومي، كله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عمومي، ولا عايزة أحب ولا أتحب سيبوني ارتاح، أنا كل من هب ودب شبعني جراح

اخر أعمال بسمة بوسيل

وكان اخر أعمال بسمة بوسيل أغنية "قال في حقي"، من كلمات أحمد عبد العزيز، ألحان وتوزيع شريف قاسم، وكانت أول أغنياتها "البدايات" من إنتاج الفنان تامر حسني.

اخر اعمال آخر تامر حسنى

وكان اخر اعمال آخر تامر حسنى، أغنية «جامدين جامدين»، التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسقى الرقمية، الأغنية من كلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد، وماستر علي فاتح الله، وجيتارات محمد مغربي، وفيلم تاج" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبوداود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

أحدث أعمال تامر حسني

ويستعد النجم تامر حسنى لإحياء غنائي، يوم 26 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدم لتقديم أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية الذى يتميز بها في حفلاته، وتفاعل جمهوره مع كل أغنية يقدمها على المسرح والذى يأتى من كل محافظات مصر حبا له.