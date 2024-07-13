نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش تعليم رسم وباليه وأنشطة متنوعة للأطفال بثقافة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مواقع فرع ثقافة الجيزة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، المقدم بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"

وضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" نظم الفرع برئاسة د. كرم ربيع، ورشة لتعليم أساسيات الرسم وأخرى لعمل تشكيلات بورق معاد تدويره بمكتبة الشيخ زايد، كما تواصلت فعاليات كل من ورشة تعليم العزف على الأورج، الباليه، ورسم البورتريه بقصر ثقافة الجيزة.

واستمرارا لاحتفالات العام الهجري الجديد، أعدت مكتبة البحر الأعظم يوما ثقافيا للرواد تضمن ورشة حكي بعنوان "دروس وعبر من هجرة سيد البشر" تناول خلالها الشيخ مأمون عبد العظيم - من مديرية أوقاف الجيزة، أحداث الهجرة النبوية، وأعقبها لقاء حواري التعريف بأسباب الهجرة تقديم عبير السيد، وورشة تصميم لوحات فنية معبرة عن الموضوع ذاته.

وفي سياق متصل، نظم قصر ثقافة 6 أكتوبر لقاء بمركز شباب الحي السادس، أوضح خلاله الشيخ أحمد الحسيني، من مديرية أوقاف الجيزة، كيف كانت الهجرة النبوية أساسا لنشر الدعوة وتأسيس الدولة الإسلامية.

بطل من بلدنا

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، شهدت مكتبة الصف لقاء بعنوان "بطل من بلدنا " تحدث خلاله حسن محمد، عن قصة حياة البطل المقاتل عبد المعطي عيسى صاحب لقب "صائد الدبابات" خلال حرب أكتوبر المجيدة، وأعدت مكتبة دور التربية الثقافية ورشة حكي بعنوان "31 مارس.. تاريخ لا يُنسى" تحدثت خلالها منى يوسف، عن سبب اختيار هذا التاريخ عيدا قوميا لمحافظة الجيزة، موضحة أن هذا اليوم يأتي تخليدا لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء التصدي للاحتلال الإنجليزي عام 1919، أعقبها ورشة تصميم لوحات فنية تدريب نجلاء سيد.