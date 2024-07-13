نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقة من العيار الثقيل.. هنا الزاهد تروي تفاصيل انفصالها عن أحمد فهمي مع صاحبة السعادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لـ إسعاد يونس، البرومو التشويقي لحلقة هنا الزاهد مع صاحبة السعادة، والذي سيُعرض يوم الإثنين المقبل على قناة dmc.

هنا الزاهد تروي تفاصيل انفصالها عن أحمد فهمي مع صاحبة السعادة

وتروي هنا الزاهد تجربة انفصالها عن أحمد فهمي، فضلا عن حديثها عن ذكرياتها مع أسرتها ووالدتها وكونها شخص غير رومانسي، وقالت هنا خلال البرومو: بحب التمثيل مش الشهرة، وتامر حسني مصمم أني أغني مش عارفة ليه.

انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

ويذكر ان هنا الزاهد كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها أحمد فهمى رسميًا من خلال منشور لها على استورى حسابها بموقع إنستجرام، حيث كتبت: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

أعمال جمعت هنا الزاهد واحمد فهمي

سجل مسلسل "الواد سيد الشحات" أول الأعمال الدرامية التى جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى، والذى عرض فى رمضان 2019، واجتمعا مجددا من خلال مسلسل إذاعى بعنوان "عربى إنجليزى"، بطولة كل من عمر عبد العزيز ودعاء رجب، والعمل من تأليف محمد عبد الحميد وإخراج حسين إبراهيم، وتعاونا فى المسرح، حيث قدم الثنائى مسرحية بعنوان "جوازة معفرتة"، وسجل فيلم "مستر إكس"، آخر الأعمال التى جمعتهما قبل خبر انفصالهما.

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية اخري، تخوض هنا الزاهد بطولة فيلم بعنوان السلايف، والتي تقدمه مع ياسمين صبري، ليجتمعا بذلك لأول مرة في مسيرتهما الفنية، والعمل من إخراج معتز التوني، تواصل تصوير فيلمها الجديد ري ستارت مع تامر حسني، ويضم في بطولته باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، تشارك في دراما رمضان 2025، من خلال مسلسلها الجديد الجواز سم قاتل، والتي تستعد للتحضير له خلال الأيام المقبلة، والمسلسل من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

آخر أعمال هنا الزاهد

وكان اخر اعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي، وجسدت هنا الزاهد شخصيتين كل منهما تعيش في عالم مختلف، وهي ربة منزل وزوجة هشام ماجد، الذي قدم هو الآخر شخصيتين، العمل بطولة كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعبدالرحمن محمد، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم ونور قدري ومحمود الليثي، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.