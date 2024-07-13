نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين القادم.. هنا الزاهد في ضيافة "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار تحل الفنانة هنا الزاهد في ضيافة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة dmc.

وروجت قناة dmc للحلقة حيث نشرت برومو تشويقي للحلقة عبر "إنستجرام"، معلقة: "حلقة كلها فضفضة وكلام من القلب مع صاحبة السعادة وضيفتها الجميلة هنا الزاهد.. استنونا يوم الإثنين المقبل فقط على dmc".

وعرض للنجمة هنا الزاهد في السينمات خلال موسم عيد الفطر الماضى، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي جمعها بالفنان هشام ماجد والفنان محمد ثروت وتأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي. وقد حقق الفيلم نجاحًا لافتًا، حيث وصلت إيراداته إلى 60 مليون جنيه قبل رفعه من دور العرض هذا الأسبوع استعدادًا لاستقبال أفلام موسم عيد الأضحى 2024.