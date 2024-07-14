داليا مصطفى تحتفل بعيد ميلاد زوجها شريف سلامة

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة داليا مصطفى بعيد ميلاد زوجها النجم شريف سلامة وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C9YGvW-OegI/?igsh=ODA2ems1eTg2MHJ1

كتبت داليا مصطفى:'حبيبي ربنا يخليك ليه ونفضل طول العمر لحد اخر يوم في عمري كل سنه وانت بخير وصحة".

وكانت قد احتفلت الفنانة داليا مصطفى بعيد ميلادها بجانب أولادها وأصدقائهم من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:' ماشاء الله أحلا وأصغر صحاب عندي بيعملوا عيد ميلادي أنا عارفة أنه طول بس بحب اشاركم اللحظات اللطيفة

حرص الفنان شريف سلامة على تهنئة زوجته الفنانة داليا مصطفى بيوم ميلادها وذلك من خلال نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا: "كل سنة وانتي في حياتي وحبيتي، كل سنة وانتي طيبة ".