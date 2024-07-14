فن ومشاهير

بعد وعكته الصحية.. رضا إدريس يتصدر تريند جوجل

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان رضا إدريس ترند “ جوجل” وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أجرى على أثرها عملية جراحية.

 

 

ومن خلالنا طمأن الفنان القدير رضا إدريس جمهوره  قائلًا " أنا الحمد لله خرجت من المستشفي وهركب دعامات أخري بعد ٣ شهور " 

و تحدث عن تصريحه الأخير وعن حزنه من عدم سؤال أحد عنه قائلًا " شوية كلام قولتهم في وقت زعل ولو طلعت زكريا كان عايش مكنش سابني في أزمتي الصحية وسمير صبرى أيضًا " 

و أكد " سمير صبرى كان صاحب  واجب ومش بيسيب حد في أزمته" 

مشيرًا  " صلاح عبد الله مش بيسبني في أي أزمة حتي لو هو مريض" 

أما عن المتواصلين  معاه من نقابة المهن التمثيلية " نهال عنبر وعفاف شعيب  تواصلوا معايا في أزمتي  الصحية"

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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