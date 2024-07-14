بعد وعكته الصحية.. رضا إدريس يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان رضا إدريس ترند “ جوجل” وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أجرى على أثرها عملية جراحية.

ومن خلالنا طمأن الفنان القدير رضا إدريس جمهوره قائلًا " أنا الحمد لله خرجت من المستشفي وهركب دعامات أخري بعد ٣ شهور "

و تحدث عن تصريحه الأخير وعن حزنه من عدم سؤال أحد عنه قائلًا " شوية كلام قولتهم في وقت زعل ولو طلعت زكريا كان عايش مكنش سابني في أزمتي الصحية وسمير صبرى أيضًا "

و أكد " سمير صبرى كان صاحب واجب ومش بيسيب حد في أزمته"

مشيرًا " صلاح عبد الله مش بيسبني في أي أزمة حتي لو هو مريض"

أما عن المتواصلين معاه من نقابة المهن التمثيلية " نهال عنبر وعفاف شعيب تواصلوا معايا في أزمتي الصحية"