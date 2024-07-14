أستعداد لعرضة في رأس السنة.. دنيا سمير غانم تواصل تصوير فيلمها "روكي الغلابة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة دنيا سمير غانم تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "روكي الغلابة"، والتي من المقرر طرحة في جميع السينمات المصرية في موسم رأس السنة.

وأوشكت دنيا سمير غانم وابطال الفيلم، على الانتهاء من التصوير تمام، ليدخل بعدها غرف المونتاج والمكساج.

أحداث فيلم روكي الغلابة

وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويضم فيلم روكي الغلابة بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد، من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.