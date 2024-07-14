أحمد سعد يرد على إنتقادات ظهوره بخلخال: معمول للرجالة من غير شراشيب

القاهرة - محمد ابراهيم - علق النجم أحمد سعد على الانتقادات التي التي تعرض لها بعدما ظهر وهو مرتدي خلخال، وذلك خلال أستضافته فب برنامج "Et بالعربي".

وقال أحمد سعد: "ولا خلاخيل ولا حاجة هو الموضوع أنا مش عارف الناس فسروه غلط، الناس كلها بتلبس دا حتة خيط، هو بس عشان أحمد سعد مسجل في موضوع التريندات يعني عنده سوابق كتير أوي".

وأستكمل حديثه قائلا: "الناس بتدور على أي حاجة أنا أصلا ما خدتش بالي وناسي، هو حتة خيط معمول للرجالة مش معمول للستات، بيتلبس زي الناس في دهب بتلبس كده، مش خلخال لأنه مفيهوش شراشيب بس أوعدكم الشراشيب جايه الفترة اللي جايه".

أخر أعمال أحمد سعد

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد سعد، كانت أغنية «مبروك يابن المحظوظة»، ضمن أغاني فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي طرح ضمن أفلام عيد الفطر 2024.

وتضمنت كلمات أغنية مبروك يابن المحظوظة: «يا ليل يا عين يا ليل، يا يا عين يا ليل.. آه، كل حاجة طالعة منها حلوة، زي المانجا وأحلى لا وأحلى، العيون عاملين بلاوي في المكان، توهتها ساحلة لا دي ساحلة، خفة ايد دم دي في كفة، والدلع يا ناس في كفة»