نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد: مبحبش الشهرة.. وتامر حسني مصمم اغني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحل هنا الزاهد كضيفة مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة وذلك يوم الاثنين المقبل، والذي يعرض عبر قناة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

تفاصيل حلقة هنا الزاهد

وتبين من برومو الحلقة تطرق هنا للحديث عن عدة أشياء منها فترة انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، وعلاقتها بوالدتها، والتعاون الفني بينها بين هشام ماجد في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وعلاقتها بـ الفنان تامر حسني، وكيف يراها في الفن وتصميمه على دخولها عالم الغناء.

أعمال قادمة لهنا الزاهد

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم "ري ستارت" وهى التجربة الثانية لها مع تامر حسني بعد فيلم "بحبك "، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الاثارة والتشويق.



فريق عمل ري ستارت

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



كما تنتظر عرض مسلسل إقامة جبرية، ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر أحدي المنصات الرقمية ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.



فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”



والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.