نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر أمين يكشف سبب ظهورة مرتديا نظارة سوداء على الهواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل خضوعه لعملية جراحية في عينه اليُسرى، وذاك خلال تقديم برنامجة “أخر النهار” الذي يتم عرضة عبر شاشة النهار.

وظهر تامر أمين، بنظارة سوداء في برنامجة، موضحًا أن الجراحة استغرقت 4 ساعات ونصف، وهو الأمر الذي منعه عن مباشرة عمله الإعلامي خلال الفترة الماضية.

وقال تامر أمين: “الحمد لله الذي ابتلانا، والحمد لله الذي عافانا، والحمد لله الذي شفانا، ربنا قدر ولطف، كان عندي مشكلة كبيرة في عيني اليُسرى، وكان لا بد من عملية جراحية عاجلة وتقيلة

وتابع: “العملية تطلبت تخدير كُلي، واستمرت نحو 4 ساعات ونص، وكانت عملية تقيلة بمعنى الكلمة، والحمد لله الذي قدر فلطف وقدر فهدى، والحمد لله جدًا على ابتلائه أنا راضي به، وإن شاء الله أنا ماشي في سكة العلاج لكن وحشتوني، فقررت أن أنزل لحضراتكم ولكن معلش استحملوني”.