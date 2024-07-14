نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني لـ ليلي علوي: "أجمد واحدة ترقص على جامدين جامدين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نجم الجيل تامر حسني نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياته الذي طرحها مؤخرًا وهي أغنية "جامدين جامدين" وقد لقت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور وحققت نسب مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 2 مليون و900 ألف مشاهدة وتتصدر الآن التريند الحادي عشر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقد نشر نجم الجيل تامر حسني عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو للفنانة ليلي علوي وهي ترقص على أغنية "جامدين جامدين" وعلق عليه قائلًا: "لما أجمد واحدة ترقص على جامدين جامدين وتجيب سقف الجامدين تبقي النتيجة القمر ليلي علوي".

استوري تامر حسني

تفاصيل أغنية "جامدين جامدين" لـ تامر حسني

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "جامدين جامدين" وهي أغنية مناسبة إلى أجواء الصيف، وتشير الأغنية للسعادة والطاقة الإيجابية من خلال إسعاد الآخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة والفرح وسط من يحبونهم.

وأغنية "جامدين جامدين" هي من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد

كلمات أغنية "جامدين جامدين" لـ تامر حسني

لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط بنستغلها، والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه، ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده، صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده، احنا كده من سنين، لسه الأيام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش، هنعيش الدنيا مره ياعم

فكها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده احنا كده من سنين.

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق