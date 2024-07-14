نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجع بالزمن وحذف جميع المنشورات.. أمير عيد يثير الجدل عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار أمير عيد الجدل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قام بحذف جميع صوره ونشر فيديو لمقابلة تبدو عليها ملامح الرجوع بالزمن باللون الأبيض والأسود وبعد عدة أيام نشر بوستر غريب دون توضيح أي شيء وهو ما جعل الأسئلة تثار بين الجمهور وبعضهم رجح أنه عمل فني جديد يقوم بالترويج له.

آخر أعمال أمير عيد الغنائية



يذكر أن أمير عيد عضو فرقة كايروكي، شارك مؤخرًا في أغنية راجعين، التي قام بطرحها مجموعة من المطربين دعمًا للشعب الفلسطيني بمشاركة 25 فنان عربي من 11 دولة، دعمًا لأهالي غزة.

وشارك في أغنية راجعين كل من أمير عيد، وعفروتو، ومروان موسى، ومروان بابلو، ودينا الوديدى، وسيف الصفدى، ودانا صلاح، وغالية شاكر، والتونسى نوردو، وسيف شروف، والأخرس، وعصام النجار، وبالطى، ووسام قطب، وبطاينة، وعمر رمال، وويونغ، وورندر، وفورتكس، وسمول إكس، وALA، وفؤاد جريتلى، ودنيا وائل، وزين ودافنشي.

آخر أعمال أمير عيد



يذكر أن آخر أعمال أمير عيد هو مسلسل "دواعي سفر"، وتدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.



فريق عمل دواعي سفر

“دواعي سفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.