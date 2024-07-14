نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان بعد صفعه لشابًا: بعتذر لأهل الولد.. والاعتراف بالخطأ من شيم الكبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محمد رمضان بعد صفعه لشابًا: بعتذر لأهل الولد.. والإعتراف بالخطأ من شيم الكبار"

تداول في الأيام القليلة الماضية من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي ڤيديو للفنان محمد رمضان وهو يقوم بصفع شاب في إحدى قرى الساحل الشمالي وذلك بعدما أساء له الشاب وأخطأ في نطق إسمه ليقول "الفنان محمد حمضان" بدلا من "الفنان محمد رمضان" فغضب محمد رمضان وصفعه ليرد له الشاب نفس الصفعة، مما أثار ذلك الفيديو الجدل على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

الفنان محمد رمضان



محمد رمضان لم يعلق على موقف صفعه للشاب

وفي نفس السياق لم يرد أي تعليق للفنان محمد رمضان عن ذلك الفيديو الذي إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وإكتفى بالترويج لأحدث حفلاته وأعماله فقط، إلا أنه خرج عن صمته منذ قليل وقام بتوجيه الإعتذار للشاب وجاء ذلك من خلال نشره لفيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق فيه على واقعة صفعه لشاب، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التاليه رد الفنان محمد رمضان.



رد الفنان محمد رمضان على واقعة صفعه لشاب

قام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام وبدأ الفيديو بتوجيه الشكر لجمهوره الذي سانده في هذه الواقعة، وقال من خلال الفيديو:

"جمهوري العدل العزيز والأصيل والغالي، ألف شكر وربنا ميحرمنيش منكم، أنا قرأت وسمعت قد إيه دافعتم عني وغلطتم الولد الصغير، أنا عامل الفيديو دا عشان أعتذر، لأهل الولد الصغير إن إيدي اتمدت عليه وأنا عارف إن هو عيل صغير".



وتابع محمد رمضان:

"غلط تاني متمالكتش نفسي، وضربته قلم صغير خلى الكاب يطير من على راسه والتليفون خدته ومسحتله الفيديو، ولو هنعتبر الناموسة وقفت على خدي قلم أنا أستاهل من الناموسة خمسة، لأن أنا مدت إيدي على عيل صغير، ودي لا بطولة ولا رجولة، وحد قالي أكسرله التليفون لكن قولتله لأ هو غلط أهله ذنبهم إيه يغرموا تليفون تاني، ودي الغلطة اللي أنا طالع أعتذر عنها".

وانهى محمد رمضان حديثه بـ:

“أنا عرفت إن هو من قرية تانية اسمها اللوتس وجاي يتفسح في مراسي، والأمن كانوا هايعملوله محضر لأنه من قرية تانية لكن أنا قولتلهم يروحوه".

https://www.instagram.com/reel/C9XgLb5oSjO/?igsh=dG40dWc3MHgxcmNv