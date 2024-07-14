البداية من الإسكندرية.. حفل كايروكي بـ ليالي مصر رافعة شعار كامل العدد

القاهرة - محمد ابراهيم -



أحيت فرقة كايروكي حفل غنائي مساء يوم السبت بالإسكندرية ضمن فعاليات مشروع «ليالي مصر»، ورفع الحفل شعار كامل العدد.



تفاصيل الحفل



أعرب أمير عيد عن سعادته لإحياء هذه الحفلة بمدينة الإسكندرية بعد غياب طويل، وقال أمير عيد للجمهور:" مبسوطين جدًا إننا في إسكندرية وشاكرين لطاقتكم، بقالنا كتير معملناش حفلة في الإسكندرية ومن هنا كانت البداية وتحديدًا من مكتبة إسكندرية، وكنا بنشارك مسار إجباري حفلاتهم".



باقة من أغنيات كاريوكي

كما قدمت فرقة كايروكي، أغنيتهم تلك القضية دعمًا للشعب الفلسطيني خلال حفلهم بالإسكندرية، بجانب تقديمهم العديد من الأغاني وأبرزها جوني كاش، أبيض وأسود، أنا نجم، نفسي أحبك، كوستاريكا، بسرح وأتوه، هاتلنا بالباقي لبان، روما.



كلمات أغنية تلك قضية



من كلمات الأغنية: ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانًا راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية كيف أنامَ قريرَ العينِ؟ وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة ف بيتها ممنوع حد يخش يغيتها وكأن الارض اللي فوقيهم مش تبع الكورة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجنٍ واسع؟ زنازينه من نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعلق ف رقاب القاتل تجمع اشلائك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة كيف يسير قانون الغابة من اين طريق الحرية ومن أين تؤتى الدبابة مش فارقة العالم يتكلم موت حر وما تعيشٌ مسلّم تلهم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بننادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين دن كما شئت فأي إدانة لما يجري جوا السلخانة مش هتخف بارود الدانة ولا قادرة ترجع له صباح تلك قضية وهذا كفاح