رانيا منصور لـ "دوت الخليج الفني": شخصية هالة بـ "الوصفة السحرية" تشبهني.. ولدى ظهور خاص في "ري ستارت" مع تامر حسني (حوار)

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أحمد جودة - القاهرة - شخصية هالة في الوصفة السحرية تشبهني بالحقيقة



فكرة تفصيل شخص بناء على رغبة الشخص الآخر فهذا صعب جدًا.

فكرة تفصيل شخص بناء على رغبة الشخص الآخر فهذا صعب جدًا.

لم يحالفني الحظ لقراءة أول 15 حلقة بالمسلسل الذي لم يكن ظهوري بهم

لم يحالفني الحظ لقراءة أول 15 حلقة بالمسلسل الذي لم يكن ظهوري بهم

لدي ظهور خاص مع تامر حسني بـ فيلم ري ستارت



تألقت رانيا منصور في مسلسل الوصفة السحرية بشخصية "هالة " وهى شخصية محورية في أحداث المسلسل تدور حولها جميع الأحداث والإجتماعات النسائية بين شخصيات المسلسل.



وحاور دوت الخليج الفني رانيا منصور لتكشف عن استعدادها لتقديم تلك الشخصية والمعايير التي تعتمد عليها في أختيار الأدوار وإليكم نص الحوار:



في البداية مبروك نجاح الوصفة السحرية..ما الذي حمسك لتقديم شخصية هالة ؟



تحمست لتقديم شخصية هالة بسبب فريق عمل المسلسل، وشركة الإنتاج والمخرج خيري سالم،والمؤلفين، كل هذه العوامل حمستني لتقديم الشخصية، قبل قراءة الإسكريبت، وبعد قراءة الدور وجدت أنه لذيذ ويتميز بخفة الدم وهو ما جعلني أوافق عليه.

شخصية هالة محورية في قصة المسلسل..فكيف تم الإستعداد لها ؟

تواصلوا معي قبل التصوير بوقت قليل جدًا، فلم يكن هناك أي وقت، فهمت قصة المسلسل لكن لم يحالفني الحظ لقراءة أول 15 حلقة بالمسلسل الذي لم يكن ظهوري بهم، ولكن حاولت فهم المسلسل، وتم التصوير بعد ذلك، وأشعر أن أداء الشخصية في المشاهد القادمة أفضل إن شاء الله.



هل هناك تشابه بين شخصيتك بالحقيقة وشخصية هالة ؟

نعم يوجد تشابه، شخصية هالة ليست بعيدة عن شخصيتي في الحقيقة، لأنني أحب تقديم النصائح دائما والقراءة حول العلاقات.



مسلسل الوصفة السحرية يعطي نصائح للشباب المقبل على الزواج..فما أهم نصائحك لهم ؟

أهم النصائح أن كل شخص يعرف ما الذي يحبه وماذا يريد من هذه العلاقة حتى يستطيع تحديد ما الذي يحب وما المناسب له، وبالتالي يجد الشخص المناسب، لكن فكرة تفصيل شخص بناء على رغبة الشخص الآخر فهذا صعب جدًا.

تنتظرين طرح مسلسل باسورد. حدثينا عن طيبة شخصيتك به ؟



يدور المسلسل حول حدث ما فيجعل الشكوك تدور حول كل الشخصيات النسائية بالمسلسل حتى نرى في النهاية الحقيقة، والمسلسل يدور في إطار التشويق والإثارة، وأقدم به شخصية "بسنت " وهى زوجة مصرية مخلصة ومحبة لزوجها جدًا ولديها منه ابنه وحياتهم مستقرة.



صرحتى من قبل أن هناك تعاونات فنية قريبة ستجمعك بتامر حسني بعد كليب موضوع رجوعنا..فهل ستشاركين في فيلم ريستارت معه أم أشياء أخرى ؟

تشارك ابنتي "توانا " في فيلم ري ستارت، لكن لدي ظهور خاص بالفيلم أيضًا.



لو سنحت لك الفرصة لمناقشة قضية مهمة من خلال عمل درامي أو سينمائي فماذا ستكون؟

أعتقد موضوع العلاقات ما بين الأشخاص والحب والأختلافات والخلافات العائلية يشغل حيز كبير من الدراما ويكون العمل قريب من الناس.

ما هى المعايير الأساسية التي تقوم على أساسها بقبول الدور ؟

معايير الدور بالنسبة لي كل شئ خاص بالعمل،شركة الإنتاج والمؤلف والمخرج وفريق العمل، كل هذه عوامل هامة بجانب الدور، فعند قرأة دور أشعر انني قدمت دور مشابه له من قبل، وعند قرأة دور آخر يكون قريب من القلب.

من مِنْ الممثلين تودين العمل معه؟





يوجد عدد كبير من الممثلين أود العمل معهم منى زكي، كريم عبد العزيز، منة شلبي، محمد رمضان، هند صبري.

هل يوجد عمل جديد الفترة القادمة ؟

إن شاء الله، لم أقوم بالتوقيع بعد، لكن يوجد فيلم سينما ومسلسل درامي.