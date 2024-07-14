نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم: "يلعن البعد" لها مكانة خاصة في قلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة نجوى كرم عن حبها الشديد لأحدث أغانيها بعنوان "يلعن البعد" التي طرحتها خلال الأيام الماضية. نشرت نجوى كرم عددًا من الصور أثناء تحضيرات كواليس الأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع X، معلقة: "يلعن البعد لها مكانة خاصة في قلبي".

تفاصيل الكليب الجديد

طرحت نجوى كرم ثاني أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "يلعن البعد"، حيث ظهرت في الفيديو وهي تقف أمام المرآة وتكتب اسم الأغنية "يلعن البعد" بأحمر الشفاه.

زفاف مفاجئ

احتفلت أسرة الفنانة نجوى كرم بزفافها بعد وصولها إلى لبنان بصحبة زوجها الجديد رجل الأعمال عمر الدهماني. أقامت أسرة نجوى وأصدقاؤها المقربون حفل استقبال خاص لها للاحتفال بزواجها، الذي أعلنت عنه في حفلها الأخير برومانيا، حيث رقصوا على أنغام الدبكة اللبنانية.

إعلان الزواج في رومانيا

فجرت نجوى كرم مفاجأة من العيار الثقيل في حفلها الذي أحيته في رومانيا، حيث أعلنت عن زواجها، وهو الأمر الذي جعلها حديث السوشيال ميديا وتصدرت التريند. زواج نجوى كرم من عمر الدهماني كان بمثابة مفاجأة لجمهورها.

حياة نجوى كرم

ولدت نجوى كرم في عام 1966 في مدينة زحلة اللبنانية، تتميز بشخصيتها الفريدة التي ظهرت بوضوح لجمهورها في مواقف مختلفة، وكشفها أصدقاؤها في الوسط الفني عنها. رغم رغبة زوجها في العيش بالإمارات، قررت نجوى كرم العيش في لبنان، وهو ما احترمه عمر الدهماني وقرر العيش معها في لبنان.

زيجات نجوى كرم السابقة

تزوجت نجوى كرم ثلاث مرات، أولها كان من المنتج ومتعهد الحفلات يوسف حرب، الذي استمر زواجهما بشكل سري إلى أن تم الإعلان الرسمي عنه. ولم يثمر زواجهما عن أي أطفال.

في لقاء تليفزيوني، اعترفت نجوى كرم أن أحد أسباب طلاقها من يوسف حرب كان تعنيفه لها وضربها في عدة مناسبات.

الزيجة الثانية كانت من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة، الذي كان متزوجًا ولديه طفلان، وانفصل عن زوجته الأولى قبل الارتباط الرسمي بنجوى كرم عام 2017. ويحمل فيليب الجنسية الأمريكية.

مواقف مؤثرة

تأثرت نجوى كرم في عدة مواقف على الهواء، ولم تتحكم في مشاعرها المرهفة، حيث انهمرت في البكاء بالعديد من المواقف المختلفة. أ

برز هذه المواقف كان خلال برنامج "أراب جوت تالنت" عندما قدم المصري عمرو عمروسي مشهدًا تمثيليًا يعبر عن وحدة الأوطان العربية، ما جعلها تبكي متأثرة بالموقف التفاعلي.

في موقف آخر، أبهر طفل فلسطيني لم يتجاوز عمره 11 عامًا أعضاء لجنة تحكيم برنامج "آراب جوت تالنت" بليونة جسمه الهائلة. علقت نجوى كرم على موهبة الطفل محمد وبكت قائلة: "هذه هي المهارات التي لم نكن نستوعبها.. وإذا كان معك مدرب لأبهرت العالم".