نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاملة أبو ذكرى تكشف حقيقة ارتدائها للحجاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة كاملة أبو ذكرى صورة لها بالحجاب أثناء مناسك العمرة مما جعل الجمهور يعتقد ارتدئها للحجاب.

وهو ما أوضحته خلال تصريحات صحفية موضحة أنها لم ترتدي الحجاب قائلة:' ربنا يهديني ولو خدت الخطوة هاخدها عشان ربنا مش السوشيال ميديا

وفي سياق آخر، أشادت المخرجة كاملة أبو ذكري، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمسلسل “الحشاشين” للمخرج بيتر ميمي، والذي خاض بطولته الفنان كريم عبد العزيز ويشارك به خلال الماراثون الرمضاني 2024، وصُنف بأنه أهم عمل في رمضان حيث كان يناقش قضية فكرية هامة، وهي قضية الإرهاب من خلال تقديم قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

وكتبت كاملة أبو ذكري خلال تدوينة على صفحتها على “فيسبوك”: “أنا بحب المخرج بيتر ميمي”، ولاقت التدوينة اقبال من عدد من الممثلين، الذين قالوا إنه من أكثر المُخرجين موهبة والتزام وعلى المستوى الشخصي إنسان ذو أخلاق وذوق رفيع.