نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعية المصرية للسينما تحتفل باليوبيل الذهبي للمهرجان السنوي تحت شعار "تحيا المقاومة لتحيا فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقامت جمعية السينما المصرية حفل المهرجان السنوي في دورته الخمسين، تحت شعار "تحيا المقاومة لتحيا فلسطين".

الحدث أقيم في سينما رينيسانس وشهد حضور نخبة من رجال الصحافة والإعلام وصناع السينما.

أبرز الحضور

شهد الحفل حضور العديد من الشخصيات البارزة، منهم الفنانة إلهام شاهين، وأحمد بدير، والمنتج محمد حفظي، والمخرج عمر هلال.

كلمة إلهام شاهين

في كلمتها خلال تكريمها على المسرح، أعربت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها بتكريمها في اليوبيل الذهبي للمهرجان. وأثنت على اختيار شعار المهرجان لهذا العام، معبرة عن أملها في أن تنتهي الحرب في العام المقبل ونحتفل بعودة الدولة الفلسطينية.

كلمة عمر عبد العزيز

من جانبه، أكد المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، على أهمية جمعية الفيلم في حياة العاملين في المجال السينمائي، خصوصًا خلال فترة دراستهم. ووجه الشكر للجمعية على تنظيم المهرجان بشكل مميز رغم الظروف الصعبة، وأعلن بدء حفل التكريم وتوزيع شهادات المهرجان.