نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وفاة نجل الفنان الراحل عزت العلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان عزت العلايلي، بعد تعرضه لوعكة صحية، وفقًا لما أفادت به زوجته.

وكتبت زوجته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق 14 يوليو. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، ويتم الدفن في مقابر العلايلي والحديدي في طريق الفيوم. سنوافيكم بموعد العزاء لاحقًا."

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وعكة صحية

تعرض الدكتور محمود عزت العلايلي لوعكة صحية في الفترة الأخيرة، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

سبب وفاة نجل الفنان عزت العلايلي

وكشف مصدر مقرب من نجل الفنان عزت العلايلي عن تطورات حالته الصحية الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى قبل عدة أسابيع. قال المصدر إن الدكتور محمود العلايلي دخل في غيبوبة منذ عدة أسابيع، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم إجراء الفحوصات الطبية التي كشفت عن إصابته بسرطان الرئة.