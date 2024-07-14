رضوى الشربيني تتصدر ترند" جوجل " بعد إشاعة زواجها

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت أخبار بشأن زواج الإعلامية رضوى الشربيني حيث تلقت رضوى الشربيني الكثير من الهجوم من قبل متابعيها بعد تداول خبر خطبتها وكتب كتابها من رجل ثري بعد إطلالتها بزي أبيض، لذلك تصدرت ترند جوجل بعد أنباء الخبر لمعرفة حقيقة الأمر.

وفي سياق آخر هاجمت الإعلامية رضوى الشربيني الفنان حسام حبيب موجهة له رسالة شديدة اللهجة بعد الخلاف الذي دار بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب وتعديه بالضرب عليها، موجهة له عدة تساؤلات بسبب تدخله بين شيرين وابنتها، مؤكدة إلى أن ليديها أدلة وإثباتات فيما يخص شيرين وكانت ترفض الإفصاح عنها، وذلك عبر “لايف” على صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ووجهت رضوى الشربيني عدة تساؤلات لحسام حبيب: “ابعد عن شيرين ما دام شيرين بهذا الجنون وفضحت نفسها علشان تلبسك قضايا، وخايف أوي على بنتها؟ ولو خايف أوي كده ليه لما سهرتم في بيروت من سنة والبنت كان عندها 12 سنة، وكنت مقعدها معاكم على نفس التربيزة في سهرة ما ينفعش بنت صغيرة تقعد فيها، ليه ما قالتش ليها عيب يا شيرين؟