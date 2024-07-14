"لينا 4 رقصات"..عزيز الشافعي يروج لتعاوناته القادمة مع كارمن سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الملحن عزيز الشافعي لتعاونه الجديد في ميني ألبوم الفنانة كارمن سليمان الذي تستعد لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث روج لتعاونه عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلاً: "المرة دي لينا 4 رقصات مش لينا رقصة واحدة، قريباً".

لتعلق الفنانة كارمن سليمان على ذلك المنشور قائلة: "يا زيزو إحنا كل رقصة أحلي من اللي قبلها".

منشور عزيز الشافعي

تفاصيل ميني ألبوم"كارمن سليمان"

تستعد النجمة كارمن سليمان لإطلاق ميني ألبوم جديد في الفترة المقبلة ويتكون الميني الأول من 4 أغاني وسيتم طرح أغنية كل 10 أيام، بتوقيع كامل للملحن الكبير عزيز الشافعي وهو من إنتاج المنتج الموسيقي مصطفى جاد.

تفاصيل أغنية حبايب قلبي

وشوقت كارمن سليمان جمهورها ومتابعيها لأحدث أعمالها غنائية بنشر البوستر الدعائي الخاص له كاشفة عن موعد طرحه في يوم 15 يوليو الجاري.

يذكر أن كارمن قد طرحت آخر أعمالها الغنائية فيديو كليب "كنا في مكان" على طريقة الذكاء الاصطناعي وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الحب في 14 فبراير الماضي.

وسجلت كارمن سليمان الأغنية مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي في كليب الأغنية.

مصطفى جاد يروج لأغنية "حبايب قلبي"

قام مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان بالترويج لأغنية "حبايب قلبي" وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة إنستجرام، حيث قام بوضع البوستر الرسمي لأغنية حبايب قلبي من خلال خاصية الاستوري في إنستجرام، وكتب:

"إستنونا في أغنية جامدة قوي يوم الإتنين 17/5 للنجمة كارمن سليمان من إنتاج مصطفى جاد بعد نجاحنا مع بعض في أغنية لينا رقصة ويا جمالك مبسوط ومتحمس لإستمرارنا في شراكة النجاح مع صانع الأغاني الأنجح الملحن والشاعر الكبير عزيز الشافعي في ميني ألبوم حبايب قلبي بيحمل توقيعه الموسيقي الكامل.. إستنونا هتتبسطوا".

آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية واكلة الجو للمطرب حماقي، والتي تصدرت تريند عالمي، والأغنية من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم

آخر كليبات الفنانة كارمن سليمان

والجديد بالذكر أن آخر كليبات الفنانة كارمن سليمان هو فيديو كليب بعنوان "كنا في مكان" والذي تم طرحه في فبراير الماضي لهذا العام الحالي 2024 على حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتم تصويره على طريقة الذكاء الإصطناعي، وحققت نجًاحا كبيرًا أثناء طرحها، والأغنية من إنتاج مصطفى جاد، كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، توزيع وميكس ماهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، أوركسترا Fames Project، إخراج عمر شربيني.