"هذا الصيف ولم نحدد يوم"..هشام جمال يكشف عن موعد خطوبته على ليلي زاهر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج والمنتج هشام جمال عن موعد الإحتفال بخطوبته على الفنانة ليلي زاهر، حيث احتفل الثنائي بقراءة فاتحتهم في بداية العام حيث أعلنوا خبر قراءة الفاتحة في يوم التاسع من يناير الماضي.

وقد كشف هشام جمال خلال لقائه مع ET بالعربي، عن موعد الخطوبة قائلًا: “الصيف ده إن شاء الله بس بجد لسه ما حددناش اليوم وليلى عندها حاجات كثيرة، ولما نخلص ونرتب يوم هنعلن إن شاء لله خير”.

قراءة فاتحة هشام جمال وليلي زاهر

وفي يناير الماضي كشف الفنان والمنتج هشام جمال عن خطوبته من الفنانة ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشر الفنان هشام جمال مجموعة من الصور برفقة الفنانة ليلى زاهر وهي ترتدي فستانًا أبيض، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير”.

تعاون ليلي زاهر وهشام جمال في أغنية "الأمور بسيطة"

وكان قد تعاون هشام وليلى في يناير الماضي من خلال أغنية الأمور بسيطة، عبر يوتيوب، وتم تصوير الفيديو كليب بالذكاء الاصطناعي، وحقق مشاهدات وصلت إلى ما يقرب من 9 ملايين و600 ألف مشاهدة حتى الآن.

آخر أعمال الفنانة ليلي زاهر

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلي زاهر هو مشاركتها في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" وقدمت من خلاله شخصية نسمة الكاريزما الذي لقت نجاحاً كبيراً وقت عرض المسلسل.

وسبق وتحدثت ليلى زاهر عن نجاح مسلسلها أعلى نسبة مشاهدة الذي نافست به في سباق رمضان الماضي، وقالت : مش عارفة أخرج من شخصية نسمة الكاريزما التي قدمتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حتى الآن، والناس في الشارع بقت تندهلي بإسم الشخصية ودي أكتر حاجة مفرحاني.

آخر أعمال هشام جمال

وكانت آخر أعمال هشام جمال الإنتاجية فيلم تسليم أهالي، وقام ببطولته دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، وعمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، محمد ممدوح، وأحمد فتحي، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي.