عاجل - مرض خبيث أودى بحياة الدكتور محمود.. سبب وفاة نجل عزت العلايلي

القاهرة - محمد ابراهيم - وفاة نجل عزت العلايلي كشف مصدر مقرب من نجل الفنان عزت العلايلي، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى في الأسابيع الماضية.

وقال المصدر إن الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان عزت العلايلي قد دخل في غيبوبة صحية منذ أسابيع ماضية، وعلى إثرها تم نقله إلى إحدى المستشفيات.

إعلان خبر وفاة الدكتور محمود عزت العلايلي

وكتبت زوجته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، " فيسبوك: توفي إلى رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق 14 يوليو.

موعد الجنازة ومكان الدفن

وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطه بالشيخ زايد، بعد صلاة الظهر، ويتم الدفن في مقابر العلايلي والحديدي في طريق الفيوم، وسنوافيكم بميعاد العزاء تباعًا.

سبب وفاة نجل الفنان عزت العلايلي

كما أضاف المصدر أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لـ نجل الفنان محمود العلايلي، والتي تم اكتشاف إصابته بـ سرطان الرئة من خلالها.