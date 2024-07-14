عاجل - موعد صلاة جنازة ومكان دفن الدكتور محمود عزت العلايلي

القاهرة - محمد ابراهيم - أثرت وفاة الدكتور محمود عزت العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، في قلوب الجماهير الذين عبروا عن حزنهم العميق على فقدانه. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الرسائل المؤثرة والتعازي لأسرته، مما يعكس الحب الكبير والاحترام الذي يكنه الناس لعائلة العلايلي.

يبحث العديد من المعجبين والمحبين عن تفاصيل جنازة الدكتور محمود ومكان دفنه، للتعبير عن مواساتهم وحضور مراسم الوداع.

وتتابع دوت الخليج حسب ما أعلنت زوجته عبر صفحتها على فيسبوك أن صلاة الجنازة ستقام مكان وموعد محدد، وسيتم بعدها دفنه.

إعلان خبر وفاة الدكتور محمود عزت العلايلي

وكتبت زوجته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، " فيسبوك: توفي إلى رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق 14 يوليو.

موعد الجنازة ومكان الدفن

موعد الجنازة ومكان الدفن

وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطه بالشيخ زايد، بعد صلاة الظهر، ويتم الدفن في مقابر العلايلي والحديدي في طريق الفيوم، وسنوافيكم بميعاد العزاء تباعًا.