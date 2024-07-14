عاجل- تعرف على تفاصيل موعد وجنازة نجل الراحل عزت العلايلي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت زوجة نجل الفنان الراحل عزت العلايلي خبر وفاة زوجها الدكتور محمود عزت العلايلي بعد صراع طويل مع المرض، حيث شاركت جمهورها بمنشور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "،

وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيها: "توفي إلى رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق ١٤ يوليو وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطه بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر ويتم الدفن في مقابر العلايلي والحديدي في طريق الفيوم وسنوافيكم بميعاد العزاء تباعًا".

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تعليقات الجمهور على المنشور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

معلومات عن نجل عزت العلايلي:



ويعتبر محمود العلايلي أحد رجال 30 يونيو 2013، إذ كان ممارسًا للعمل السياسي بكثافة خلال الفترة التي شهدت حراكًا سياسيًا بعد أحداث 25 يناير حتى إزالة حكم الإخوان.



تخرج محمود العلايلي في كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة وله أخت تدعى رجاء العلايلي،

كان قيادي بارز بحزب المصريين الأحرار الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير لفترة، ثم ألف كتاب بعنوان الأيام المسمومة، دوّن فيه تجربته التي عاشها خلال الفترة التي شهدت أحداث يناير وحتى نهاية عام 2012.

ومن جانبه، أصدر آخر كتاب له في شهر مارس 2024 بعنوان: عزائيل وطقوس الدماء الذهبية عن دار مدبولي، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا المعلومات آيفيت،