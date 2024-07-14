فن ومشاهير

نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف حسنى شتا (صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

احتفل عدد كبير من النجوم الوسط الفني بحفل زفاف الفنان حسني شتا على فتاة من خارج الوسط الفني، في مساء السبت 13 يوليو الجاري في إحدى الفنادق بالأسكندرية.

أبرز الحاضرين بحفل زفاف حسني شتا

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وحضر عدد كبير الحفل من بينهم ماجد المصري وعمرو عبد الجليل وصبحي خليل ومحمد عز ومحمود أبو سريع وعارفة عبد الرسول ومحمد علي رزق وعمرو عبد العزيز، محمد العمروسي، وغيرهم. 

 

وخضع حسني شتا لجلسة تصوير رومانسية مع زوجتها، والتقطا عدد من الصور ومن ورائهما بحر إسكندرية، وسط تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.
 

آخر أعمال حسني شتا 
 

والجدير بالذكر آخر أعمال حسني شتا مسلسل محارب، والتي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي،

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، حسني شتا، ملك زاهر،  نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، وأخرين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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