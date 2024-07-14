نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ حسني شتا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان حسني شتا تريند محركات بحث جوجل، عقب ظهوره بإطلالة شبابية مذهلة في حفل زفافه على فتاة تدعي داليا من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق بالأسكندرية وبحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن المسيرة الفنية لـ حسني شتا



نشأة حسني شتا

الفنان حسني شتا ممثل مصري ولد في القاهرة وذلك عام 1989 عاش فيها فترة طويلة ثم انتقل إلى الإسكندرية، وأنهى الدراسة الابتدائية ثم الثانوية والتحق بجامعة الإسكندرية كلية الآداب قسم الاجتماع وذلك لأنه كان يحب الدراسة كثيرًا ويتطلع إلى التفوق دائمًا، ثم تخرج من الجامعة عام 2003 وكان يتمنى أن يلتحق بفرصة جيدة للعمل، لم يكن يفكر في التمثيل نهائيًا كوظيفة أساسية إلا أنه كان يهوى الفن والتمثيل.

كان يقدم بعض العروض المسرحية على مسرح الجامعة أثناء الدراسة، التمثيل بالنسبة إليه من الهوايات التي يسعى إلى تحقيقها أثناء الدراسة وذلك في أوقات الفراغ، كان يقدم هذه العروض المسرحية مع الكثير من الوجوه الشابة من أصدقائه في الجامعة، ولم يفكر في الاحتراف حتى تخرج من الجامعة وبحث عن فرصة عمل مناسبة له ولكنه لم يجد، فكر في التمثيل وسعى للبحث عن فرصة ذهبية حتى يدخل عالم الفن ويحقق ما يتمناه، وكان ذلك من خلال أول عمل مسرحي يقدمه، وكانت مسرحية بعنوان” ديوان البقر”.

بداية حسني شتا الفنية

جاءت فرصته في أول عمل سينمائي وهو فيلم “يوم طويل” وذلك عام 2007، وهو من الأفلام القصيرة،

حيث بدأ حسني يحصل على شهرة واسعة وجمهور قوي وكبير من الشباب المشجعين له ولأدواره القصيرة ثم توالت عليه الأعمال المختلفة من خلال المسلسلات التلفزيونية، فقد قدم عدد كبير من المسلسلات في شهر رمضان والتي تشتهر بكثرة لأن الجمهور ينتظرها كل عام، أفضل الأدوار التي قدمها كانت في مسلسل “الجماعة” ثم مسلسل “عشم إبليس” فقد جسد شخصية قوية ودور ضمن فريق العمل الذي استفاد منه كثيرًا أثناء تجربة التمثيل في الدراما المصرية.

فقد قدم عدد كبير من الأعمال حتى الأن أهم هذه الأعمال مسلسل “الأب الروحي” فهو شارك في الجزء الأول وكانت تجربة مميزة بالنسبة إليه وبعد النجاح الكبير تم ترشيحه للمشاركة في الجزء الثاني من نفس المسلسل، وهو من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان المؤلف الكبير، وشارك في التمثيل مع كبار الفنانين منهم سوسن بدر والفنان أحمد فلوكس، لذلك فهو استفاد بشكل كبير من هذا العمل ثم تم ترشيحه إلى أعمال مختلفة أخرى.

حصل الفنان حسني شتا على فرصة مميزة في مسلسل أيوب الذي عرض في رمضان عام 2018 فهو من إخراج أحمد صالح وتأليف محمد سيد، بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنانة أيتن عامر،

أشهر أعمال حسني شتا



الأب الروحي، أيوب، الجماعة، عشم إبليس، اشتباك، بدل فاقد، يوم طويل، فيلم درويلة، محارب، الكتيبة ١٠١،جعفر العمدة، وغيرها من الأعمال.