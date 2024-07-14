لهذا السبب... غادة عبد الرازق تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم النجمة غادة عبد الرازق تريند جوجل، نظرا لإنتشار صور لها بإطلالة شبابية.

حيث شاركت غادة جمهورها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وظهرت بشعر أشقر طويل، بالإضافة إلى، فقدانها الكثير من الوزن، معلقة عليها قائلة: "شكرا لاستضافتي في أسبوع الموضة في باريس".

تعليقات الجمهور على منشور غادة عبد الرازق

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات الجمال عدى الكلام، العمر مجرد رقم، دايما جميلة وأنيقة، بالتوفيق والنجاح الدائم، ربنا يحفظك من كل شر، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

والجدير بالذكر آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقي نجاحا كبيرا أثناء عرضه على قنوات cbc.

أبطال مسلسل صيد العقارب



مسلسل صيد العقارب، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ومن بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

