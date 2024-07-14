أصالة تستعد لإحياء حفلها الثاني في إسطنبول.. وتُعلق: "اشتقت لهم وطالعة استمتع بصحبتهم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفلها في إسطنبول، تركيا، للمرة الثانية على التوالي ضمن حفلات صيف 2024، وقد حرصت أصالة على الترويج لحفلها عبر حسابها الرسمي على موقع الإنستجرام، حيث نشرت صورًا جديدة من إطلالتها للحفل.

لقاء الجمهور والأصدقاء في إسطنبول

وعلقت أصالة على الصور بقولها: "للمرة الثانية بلتقي أهلي وأصحابي وجوه بحبها، ناس شاركتهم أيامي وشاركوني وكأني بعرفهم وما حدا عني غريب، كتير بحب هاللقاء مع ناس متلي بيقدروا بكل مكان يخلقوا وطن، اشتقت لهم وطالعة استمتع بصحبتهم وكل الحب، أهديهم هنا في إسطنبول إلى أهل وأصحاب".

توقعات حضور كبير للحفل

ومن المتوقع أن يشهد حفل أصالة في إسطنبول حضور عدد كبير من الجماهير، مما يرفع شعار "كامل العدد"، سيعيش الجمهور أجواء حماسية ويتفاعل مع أغاني أصالة التي ستقدمها خلال الحفل، سواء من أعمالها القديمة أو الحديثة.

استعداد لحفل قرطاج الدولي

على صعيد آخر، تستعد أصالة لحفلها الضخم في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 58، المقرر إقامته من 18 يوليو وحتى 17 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يُقام حفل أصالة على خشبة المسرح الأثري بقرطاج يوم 17 أغسطس، وسيكون ختام فعاليات المهرجان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه.

مشاركة في موسم جدة

كما أحيت أصالة حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم جدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا، حيث قدمت أغنية "في يوم وليلة" وأغنية "أوقاتي بتحلو"، وعلى الرغم من توترها أثناء الغناء، إلا أنها اعتذرت للجمهور بقولها: "أكبر تاريخ في حياتي حفظته هو تاريخ وردة، لكن أعذروني". واختتمت الحفل بغناء ديو مع المطرب عبادي الجوهر لأغنية "زمان ما هو زماني".