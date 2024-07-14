نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبسوطة إني معاكم.. مي سليم تروج لحفلها الأول في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي سليم لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وروجت له من خلال نشرها صورة البوستر الرسمي للحفل، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "علقت عليه قائلة: "أول حفلة ليا في موسم الرياض مبسوطة أوي إني معاكم".

أحدث اعمال مي سليم



ومن ناحية أخرى، تخوض مي سليم تجربة الديو الغنائي من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "ملناش بديل" مع المطرب الشعبي إسلام الملاح، ومقرر طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى نهاية شهر يوليو الجاري.



آخر أعمال مي سليم



وكان آخر أعمال مي سليم هو فيلم "بنقدر ظروفك"، بطوله أحمد الفيشاوى، نسرين طافش ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

وأيضًا مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان 2024 على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.