نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر ما قاله نجل الراحل عزت العلايلي عن والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل عزت العلايلي، تريند جوجل، وذلك بعد ساعات قليلة من رحيل نجله محمود، الذي سبق وتحدث عنه قبل وفاته، في تصريحات تلفزيونية قائلًا:" أفتقد صديق عزيز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كان أب حنين ومعطاء ويحاول أن يلبي ما يطلب منه وما لا يطلب منه، كان بينا علاقة صداقة وقرب شديدة، وأفتقده بشدة".

وتوفي صباح اليوم محمود العلايلي نجل الراحل عزت العلايلي بعد تعرضه لوعكة صحية واعلنت وفاته زوجته نانسي جرجس عبر "فيسبوك"، حيث كتب:" توفي إلى رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق ١٤ يوليو وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطه بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر ويتم الدفن في مقابر العلايلي والحديدي في طريق الفيوم وسنوافيكم بميعاد العزاء تباعًا".

وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد صلاة الظهر، ويتم الدفن في مقابر العلايلي والحديدي في طريق الفيوم، وسنوافيكم بميعاد العزاء تباعًا.

أهم المناصب التي شغلها نجل الفنان عزت العلايلي

نجل عزت العلايلي يعتبر محمود العلايلي أحد رجال 30 يونيو 2013، إذ كان ممارسًا للعمل السياسي بكثافة خلال الفترة التي شهدت حراكًا سياسيًا بعد أحداث 25 يناير حتى إزالة حكم الإخوان.

طبيب أسنان

تخرج محمود العلايلي في كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة وله أخت تدعى رجاء العلايلي.

كان قياديًا بارزًا بحزب المصريين الأحرار الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير لفترة.