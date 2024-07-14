رامي جمال يوجه رسالة شكر للشركة المتحدة.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم رامي جمال على توجيه رسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لوجوده ضمن كبار المطربين المشاركين في النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، بحفل يوم 2 أغسطس المقبل، وقال خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "المهرجان"، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، المذاع عبر شاشة قناة "Dmc”:"أحب أشكر الشركة المتحدة والقائمين على مهرجان العالم علمين على إختيارهم ليا وأن انا أبقى موجود السنة دي".





وأضاف: "بدأت أنجح وعندي حفلات في كل الوطن العربي والحفلة اللي جاية أول وأهم حفلة ليا، ووجودي وسط أسماء كبارمن الفنانين محفز، وشكل البوستر الخاص بالمهرجان مشجع بشكل كبير، ويشجع الشباب ويوصل لهم أن مصر تعطي أبنائها فرص كبيرة".

آخر أعمال رامي جمال



ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية، هي أغنية "يادمعي" الذي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل.

تفاصيل أغنية "يادمعي"

أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسالوتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.





وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:





ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي.. نفسي في فرحة تنشفك

يا أصحابي طلعتوا عيرة

ملكوش غير سيرتي سيرة

غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة

رشّوا في سكتي خناجرهم

وأنا مأمنتش غيرهم

وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم

ومدوقتش حاجة من خيرهم

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

روحتلهم ردوا بابهم

يحرم على قلبي عتابهم

مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم

بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا

الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك.