نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز مهرجان جمعية السينما المصرية الخمسون.. تكريمات لرواد الفن وأفضل الأفلام المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم أمس حفل ختام مهرجان جمعية السينما المصرية السنوي في دورته الخمسين تحت شعار "تحيا المقاومة لتحيا فلسطين" في سينما رينيسانس، بحضور نخبة من رجال الصحافة والإعلام وصناع السينما.

بدأ الحفل بكلمة رئيس المهرجان، مدير التصوير محمود عبدالسميع، الذي رحب بالحضور قائلًا: "خمسون عامًا يُقام هذا المهرجان بلا توقف رغم كل الظروف بفضل جمعية الفيلم وأعضائها ومجلس إدارتها".

تأجيل المهرجان واستضافة فلسطين

وأوضح عبدالسميع أن المهرجان يُقام عادة في بداية العام، لكن تم تأجيله إلى يوليو بسبب ظروف طارئة، وأضاف أن شعار المهرجان هذا العام هو "تحيا المقاومة لتحيا فلسطين"، نظرًا للظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

كلمة نائب وزير الثقافة وتكريم أعضاء الجمعية

اعتلى المسرح د. خالد عبدالجليل، نائبًا عن وزير الثقافة، حيث نقل تحية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، وأكد أن المهرجان هو مدرسة لتعليم الثقافة، موجهًا الشكر لرئيس المهرجان للوصول بهذه الدورة للخمسين. شارك في التكريم المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، الذي أشار إلى أن جمعية الفيلم لها بريق خاص في حياته وحياة زملائه.

تكريم رواد السينما المصرية

بدأت التكريمات بتكريم رواد السينما المصرية، حيث تم تكريم اسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر، المخرج السيد بدير، والمخرج هنري بركات، تم تكريم النجمة هند رستم وتسلمت التكريم ابنتها بسنت رضا.

تكريم رموز السينما لعام 2024

أعلنت مذيعة الحفل عن تكريمات رموز السينما لهذا العام، حيث تم تكريم الكاتب والسيناريست عاطف بشاي، الملحن والمؤلف الموسيقي راجح داوود، الموزع السينمائي أنطوان زند، الناقد الفني سمير غريب، الفنان أحمد بدير، والفنانة إلهام شاهين.

تكريمات الأفلام العربية والمصرية

تم تكريم أفضل ثلاث أفلام عربية بشهادات تقدير، ومن ثم تم تكريم الأفلام المصرية التي تنافست في مسابقة المهرجان.

حصد فيلم "بيت الروبي" العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن مكساج صوت، وأحسن ديكور، وأحسن موسيقى، وأحسن مونتاج، وأحسن تصوير، وأحسن إخراج. وفاز بجائزة أحسن ممثل دور أول الفنان كريم عبدالعزيز عن فيلم "بيت الروبي".

ختام الحفل وعرض فيلم الختام

اختتم الحفل بتكريم جميع المكرمين، ثم تم عرض فيلم "اللعب مع العيال" من إنتاج هشام عبدالخالق، وبطولة محمد إمام، باسم سمرة، وأسماء جلال، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.