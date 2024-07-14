غضب على السوشيال ميديا بسبب شائعة زواج رضوى الشربيني

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، وذلك بسبب انتشار العديد من الأنباء حول زواجها وارتباطها برجل متزوج.

وكان ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة بعد انتشار زواجها خاصة الرجال لأنهم يعتبروا رضوى شخص تسبب في هجوم النساء الحاد على الرجال أو بمعنى صريح “ خرابة بيوت ” فالرجال اكتشفوا أن رضوى الشربيني سبب رئيسي في خراب بيوت مصرية كثيرة.

ردود فعل رضوى الشربيني

سخرت رضوى الشربيني من الشائعات التي تنتشر من حين لآخر حول ارتباطها، وأوضحت أنها كانت بجانب والدتها التي كانت تجري جراحة دقيقة في القلب، مما أدى إلى توقف برنامجها مؤقتًا، بسبب هذا التوقف، توقع البعض أن السبب هو زواجها.

تكرار الشائعات

أشارت رضوى الشربيني إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذه الشائعات، حيث انتشرت سابقًا أنباء حول خطبتها عدة مرات.

كما تم تفعيل هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "رضوى الشربيني بتتجوز".

فيديو كواليس البرنامج

انتشر مقطع فيديو لرضوى الشربيني من كواليس برنامجها، حيث قال لها أحد العاملين في البرنامج: "مبروك يا رضوى كتب كتابك النهاردة"، مما أثار المزيد من الشائعات حول حياتها الشخصية.