تعرف على إيرادات أمس لفيلم "ولاد رزق 3"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “ولاد رزق 3”، للنجم أحمد عز، إيرادات بلغت 1،406،074 جنيهًا أمس السبت.

أسباب نجاح فيلم ولاد رزق 3

نجاح هذا الجزء الثالث من سلسلة "ولاد رزق" يأتي ليؤكد على شعبية هذه السلسلة السينمائية التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الجمهور.

ويرجع الفضل في هذا النجاح إلى العناصر الفنية المتميزة في الفيلم، بالإضافة إلى الأداء المتألق للنجوم أمثال أحمد عز وعمرو يوسف وغيرهم من النجوم.

ومن المتوقع أن يواصل الفيلم تحقيق إيرادات قوية خلال الفترة المقبلة، مما سيعزز مكانة هذه السلسلة كواحدة من أنجح الأعمال السينمائية المصرية على الإطلاق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3



ضم فيلم ولاد رزق 3 في بطولته مجموعة من أبرز الفنانين، هم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، علي صبحي، كريم قاسم، محمد ممدوح، سيد رجب، أسماء جلال، وضيوف شرف كريم عبد العزيز وإياد نصار، والعمل مدعوم من صندوق بيج تايم، بالمشاركة مع المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية

