نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاظم الساهر وماجدة الرومي نجما الأسبوع الثاني بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى، يوم 11 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، وحقق حفل الكينج محمد منير والمطربة دينا الوديدي، وفرقة رقص فلسطينية، نجاحًا كبيرًا ضمن فعاليات الأسبوع الأول من المهرجان،وهو الحفل الذي حضره عدد كبير من الجمهور.



حفل كاظم الساهر

يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية،وذلك يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانية التي يتفاعل معها الجمهور.



حفل ماجدة الرومي





كما تحيي أيضًا النجمة ماجدة الرومي، حفلًا غنائيًا، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري، بقيادة المايسترو نادي عباسي، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مختلفة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.