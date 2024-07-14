بـ 3 أغنيات..بسمة بوسيل تعود لعالم الغناء من جديد

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أحمد جودة - القاهرة -

عادت المغربية بسمة بوسيل إلى أضواء عالم الغناء من جديد بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية بعد تجربتها الآخيرة بـ ستار اكاديمي

أعمال بسمة بوسيل في عالم الغناء



بدأت بسمة بوسيل في عمل "كفرات" لعدد من الأغاني في بداية الأمر ثم اتجهت إلى طرح عدد من الأغاني منها أغنية البدايات التي قام تامر حسني بتدريبها بها وحققت الأغنية مليون مشاهدة في شهرين فقط عبر يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع فهد، تسجيل الغناء جلال فهمي.



التجربة الثانية لـ بسمة بوسيل بـ قال في حقي

وبعد فترة قامت بسمة بطرح فيديو كليب جديد لأغنية تحت مسمى "قال في حقي" وأشاد بها عدد كبير من الجمهور وحققت الأغنية 500 ألف مشاهدة في أقل من شهر، وهى من كلمات أحمد عبد العزيز، لحن وتوزيع شريف قاسم، تسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف.



التجربة الثالثة بـ جراج عمومي



وكانت آخر أعمال بسمة أغنية "جراج عمومي " الذي حقتت نجاح كبير ووصلت نسبة ل مشاهدة 96 ألف في أقل من شهر، وهى من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، ماكس وماستر مصطفى رؤوف.



كلمات أغنية قال في حقي



من إجابته عن سؤال.. إنتوا سيبتوا بعض ليه ؟؟

قلبى حن له ومال.. إنى أرجع تانى ليه

كان فى رده ع اللى كان.. حزنه باين من عينيه

والغريبة إنه كمان.. جاب اللوم والعيب عليه

قال في حقى كل خير

قال كلام عاقل كبير

قال خلافتنا عشان

إنى كنت عليه كتير

قال عمره جنبى ما خاف

وإنه زيى في يوم ما شاف

وإن أنا هفضل فى قلبه

حبه الأول والأخير

لامنى قلبى على اللى فات.. وإن أنا فرطت فيه

فات شريط الذكريات.. واشتقت للمسة إيديه

إزاى ما قدرتش أشوف.. قيمته غالية أد إيه

مهما كانت الظروف.. ده اللي ما يتفرطش فيه

نشأة ودراسة بسمة بوسيل



ولدت بسمة بوسيل، في المغرب، 10 مايو عام 1991، قدمت على كلية الطب عن طريق منحة دراسية من جامعة فرنسية وتم قبولها لكنها تركت الجامعة ودخلت ستار اكاديمي وقررت بعد انتهاء البرنامج متابعة الدراسة لكن بمجال يساعدها على النجاح، وبالفعل درست إدارة أعمال.