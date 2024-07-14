نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "أهل الكهف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “أهل الكهف” بطولة الفنان خالد النبوي إيرادات منخفضة، بلغت 117،520 جنيهًا أمس السبت، واحتل بذلك المركز الأخير في شباك التذاكر.



أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



يأتي فيلم أهل الكهف ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أحداث فيلم أهل الكهف

تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.



مشاركة خالد النبوي في السراب

وعلى صعيد آخر، ينتظر الفنان خالد النبوي عرض أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "السراب"، والتي من المقرر أن يتم عرضه في شهر سبتمبر على إحدى المنصات الإلكترونية.

أبطال مسلسل السراب



يتكون مسلسل السراب من 10 حلقات، وهو من إخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولة العمل نخبة من أبرز الفنانين منهم، الفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، ويتضمن طاقم العمل مجموعة مميزة من الفنانين مثل هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.