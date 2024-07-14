نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت فنية ومسابقات رياضية وترفيهية بمهرجان "العالم علمين".. تفاصيل (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ميرفت المليجي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مدينة العلمين الجديدة، إنّ الشعب المصري من عشاق الرياضة، وبخاصة كرة القدم، مشيرًة إلى أن الشركة المنظمة لمهرجان العلمين كانت حريصة على تواجد لعبة كرة القدم بشكل كبير في النسخة الثانية من مهرجان العلمين.

تصريحات ميرفت المليجي



وأضافت، في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين شهد مسابقات جديدة مثل «واحد على واحد، أسرع لاعيب»، موضحةً أنهما أحدث الألعاب الموجودة في مهرجان العلمين، علاوة على ذلك، فإنها تشهد مشاركة من لاعبي كرة القدم ذوي شعبية كبيرة، مثل شارك محمود عبد الحكيم لاعب بتروجت ونادي المصري البورسعيدي الأسبق أمس في إحدى المباريات، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

مهرجان للطهاة



وتابعت، أنه في كل يوم سبت بالمهرجان سيشارك أحد لاعبي كرة القدم بالمهرجان، على أن تكون المشاركة متاحة لكل الجمهور، كما ستشهجد الدورة الثانية من المهرجان حدثًا مهمًا وجديدًا في مهرجان العلمين، وهو مهرجان للطهاة، الذي يشارك فيه الطهاة من كل أنحاء العالم، وسيكون سيكون على شواطئ مدينة العلمين بسحرها وسحر هواها، وسيكون عامل كبير في جذب عدد كبير من الجمهور للاستمتاع بالجو ومشاهدة مهرجان التذوق، وهو مهرجان جديد ومستحدث على مهرجان العلمين.