افتتاح معرض ”في صحبة محمود سعيد” بقصر عائشة فهمي الثلاثاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 03:31 مساءً - وليد قانوش:المعرض يضم 40 عملاً من روائع "محمود سعيد" إضافة إلى 75 عملاً لأصدقاءه

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يستضيف قصر عائشة فهمي المعرض الفني "في صحبة محمود سعيد"، الذي يأتي بمناسبة مرور 60 عامًا على رحيل الفنان الرائد "محمود سعيد"، بمجمع الفنون "قصر عائشة فهمي بالزمالك"، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، وذلك في السابعة والنصف مساء الثلاثاء 16 يوليو الجاري.

وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية"يضم المعرض 40 عملاً من روائع "محمود سعيد" إضافة إلى 75 عملاً لكل من أصدقائه المبدعين: "إميليا كازوناتو ،أورتورو زانييري ،جوزيبي سيباستي، لوران ساليناس، روجيه بريڤال ،أرستومينيس أنجلوبلو، أرستيد باباجورج، كليا بادارو، شارل بويجلان ،إنريكو برانداني ،كارلو سوارس ،بول ريتشارد، لويس جوليان، چوزيف مزراحي".

وأضاف :يمثل معرض "في صحبة محمود سعيد" عرضًا تأريخيًا وبحثيُا مهمًا، ويأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالفن المصري الحديث والمعاصر في الأوساط الأكاديمية والمتحفية، وهو ما دفع عدد من الباحثين لدراسة الحركات الفنية في مصر، والكتابة عن أشهر الفنانين والرواد المصريين.