تعرف على إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" لـ محمد إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - تمكن فيلم “اللعب مع العيال”، للنجم محمد إمام من تحقيق إيرادات بلغت قدرها نحو 532،301 جنيهًا أمس السبت، وقد لاقى أداء محمد إمام في الفيلم إشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.

فقد برز الممثل الشاب بشكل لافت في دوره كمدرس محبوب لمجموعة من الأطفال، مما ساهم في نجاح الفيلم وجذب المزيد من المشاهدين إليه.

ويُعد هذا الإنجاز الجديد إضافة مهمة إلى سجل النجاحات التي حققها محمد إمام على مدار السنوات الماضية، والتي ساهمت في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز نجوم الجيل الحالي في السينما المصرية.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال



يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهره، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.