تعرف على إيرادات أمس لفيلم "جوازة توكسيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تمكن فيلم جوازة توكسيك من تحقيق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات والنقد بعد طرحه في دور العرض، لا يزال الفيلم يجذب الجماهير ويحافظ على استمراريته.

حقق الفيلم إيرادات 290،172 جنيهًا أمس السبت، متجاوزًا بذلك توقعات الشركة المنتجة والنقاد.

وأشاد النقاد بالأداء المتميز لطاقم التمثيل، بالإضافة إلى السيناريو المشوق وإخراج الفيلم.

ما ساعد على استمرارية عرض الفيلم هو الحديث المتواصل عنه على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، حيث لا يزال الجمهور يتداول مشاهده وأبطاله بحماس.

يُعد نجاح فيلم "جوازة توكسيك" إنجازًا مهمًا للسينما العربية، ويؤكد قدرة الأفلام المحلية على المنافسة والتفوق.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.



أبطال فيلم جوازة توكسيك



وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد

