نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جديدة من اليوم الرابع لمهرجان العلمين الجديدة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمود جميل مراسل القناة الأولى، إنّ أمس السبت شهد فعاليات رائعة في مهرجان العلمين، وكانت هناك فعالية خاصة بالحيوانات الأليفة، إذ يشهد المهرجان 5 مهرجانات منها مهرجان للحيوانات الأليفة.

تصريحات محمود جميل

وأضاف جميل، في مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي: "فوجئنا بالفعالية وكانت الأجواء ممتعة، وكانت الكلاب موجودة في ظل ألعاب ترفيهية وفاشون شو للكلاب، وكان ذلك أمرا رائعا، وأي شخص من الأُسّر لديه كلب يمكنه تركه في المنطقة الترفيهية المخصصة للحيوانات الأليفة وسيتم العناية به بشكل كامل".

محمود جميل: يمتاز المهرجان هذا العام بتنوع الفعاليات

وتابع مراسل القناة الأولى: "يمتاز المهرجان هذا العام بتنوع الفعاليات مثل مهرجان نبتة للأطفال، حيث سيسعد الأطفال بهذه الفعاليات، والاستمتاع بالألعاب الترفيهية".

وأكد: "أنا موجود الآن في مدينة الألعاب الرياضية التي تستضيف الألعاب الرياضية في مهرجان العلمين، وفي العام الماضي، كانت الفعاليات الرياضية موجودة في نورث سكوير على الشاطئ، ولكن، خصصت الشركة المتحدة مساحة كبيرة للألعاب الرياضية بعد نجاحها في العام الماضي".