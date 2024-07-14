نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. كواليس أول يوم تصوير لـ فيلم المدرسة لـ حورية فرغلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق تصوير أول أيام فيلم المدرسة وهو إسم مؤقت، وذلك بالديكور الأول الداخلى في إحدى الإستديوهات الرئيسية داخل محافظة الجيزة، ويتم إستئناف باقى تصوير أيام العمل على قدم وساق وذلك على مدار فترات متقاربة بينهما، نظرًا إلى التنقل فى العديد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية فى أماكن تصوير مختلفة.

تصوير فيلم المدرسة

ويشار أن أولى مشاهد تصوير العمل جمعت كل من النجمة حورية فرغلى وطارق النهرى ونور الكاديكى ومحمود فارس ومجموعة من الوجوه الصاعدة وعلى رأسهم ميدو فايد وآخرين.

حيث كشفت النجمة حورية فرغلي بأنها تسعى من خلال فيلم " المدرسة" إلي توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير وذلك في إطار العادات والتقاليد المصرية وغيرها.

وأضافت حورية بأن لوكيشن تصوير العمل يدور بعدة تحفيزات وعوامل إيجابية من قبل المنتج محمد حمزة وذلك بتوفير كافة الإجراءات الإحترازية داخل بلاتو التصوير واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لجميع فريق العمل للمرور بسلام، مما يساعد ذلك على الإستقرار والراحة النفسية لكي يخرج العمل فى أفضل صورة لتليق بالجمهور المصرى العريق.

تفاصيل فيلم المدرسة

وتتمحور أحداث فيلم "المدرسة" فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

وجدير بالذكر بأن فيلم "المدرسة" هو إنتاج مشترك بين شركتى ساري ستارز ووايت للإنتاج الفنى وهو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسي وإخراج محمد جمال الحديني.