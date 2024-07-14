نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ثلاثة أيام حافلة.. ختام فعاليات مهرجان أهالينا الصيفي بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت فعاليات مهرجان أهالينا الصيفي بالنادى الرياضي بههيا، المنفذ برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من قطاعات وزارة الثقافة.

العرض المسرحي للعرائس فرحة

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، وقدمت أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون الطفل العرض المسرحى للعرائس "فرحة" فكرة د. غادة جبارة، تأليف وأشعار هجرة الصاوي، وتخلل الفعالية فقرة لاكتشاف مواهب ههيا في الشعر والغناء، وتم إقامة أمسية شعرية لشعراء ههيا.

ووسط فرحة كبيرة من أهالي وأطفال المدينة، قدمت القطاعات والهيئات والمؤسسات المشاركة فقراتها المتنوعة، وشاركت مكتبة مصر العامة بالزقازيق بورشة ألعاب حركية وقدمت لأطفال مدينة ههيا ورشة تلوين وورشة رسم على الوجوه، وعقدت مسابقات ثقافية وفنية للأطفال، إضافة إلى عرض فني للعرائس شهد تفاعلا كبيرا.

وشاركت دار عصير الكتب بمعرض لبيع الكتب بأسعار مخفضة بجانب معارض الكتب المخفضة لهيئتي قصور الثقافة والكتاب، المقامة منذ اليوم الأول. ثم قدم عرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو قطب السيد وقدمت عددا من أغاني زمن الفن الجميل.

الفرقة القومية للفنون الشعبية

وكان الختام للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة د. عبير السمري التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية.

حضر الختام عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، الشاعر أحمد سامي خاطر، مدير عام فرع ثقافة الشرقية، وأعضاء مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. نادر مصطفى عضو المجلس ووكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، إيمان الألفي، مارسيل سمير، محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، د. أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ.

مهرجان أهالينا الصيفي

مهرجان "أهالينا" الصيفي، يقام بهدف نشر الوعي الثقافي والفني بين أهالي محافظة الشرقية، خلال فترة الإجازة الصيفية، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة: دار الأوبرا المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلس الأعلى للثقافة -المركز القومي لثقافة الطفل- قطاع الفنون التشكيلية، وأكاديمية الفنون، ويشرف على تنفيذ الفعاليات فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج.