نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورش حرفية متنوعة.. قصور الثقافة تطلق الأسبوع الثقافي لشباب أبوزنيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد بيت ثقافة أبوزنيمة، بدء فعاليات الأسبوع الثقافي المقدم لشباب سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويأتي الأسبوع في إطار برامج العدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والنائية.

أكدت د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، في كلمتها أهمية الورش الحرفية المكثفة فى تعلم الشباب حرفا مهمة فى سوق العمل، مؤكده على الاستعانة بالمتميزين في كل ورشة.

وأوضح أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، ماهية الورش المقدمة للشباب خلال الأسبوع الثقافي المكثف، أهمية اختيار الشباب الورش التي تناسب مهارتهم.

ورشة فن الأركت

وبدأت أولى الفعاليات بورشة "فن الأركت" تدريب أيمن السعدني، وقام خلالها بتعريف المتدربين على الخامات والأدوات المستخدمة بالورشة، وتعليم تقنية الخط والدائرة.

ورشة "الحكي والألعاب الشعبية"

بينما استهلت ورشة "الحكي والألعاب الشعبية" للباحثة سمر محمد، فعالياتها الأولى بتعريف مهام الأطلس وأهميته فى الحفاظ على الهوية المصرية.

ورشة “الطرق على النحاس”

وفى ورشة "الطرق على النحاس" قام الفنان جلال عبد الخالق، بشرح اللوحة من حيث الخلفية الثقافية، وكيفية نقل الرسومات من على الورق ولصقها على النحاس، وشرح تقنية الغائر.

ورشة الخيامية

أما ورشة "الخيامية" للمدرب عماد محمد، فعرّف خلال فعاليات اليوم الأول ما هية الخيامية وأنواع القماش المستخدم، وتقنية أشغال زهرة اللوتس.

ورشة “أشغال الحلي”

بينما بدأت ورشة "أشغال الحلي" للمدربة شيرين محمد، بتعريف المتدربات بالخامات والأدوات والإكسسوارات المستخدمة.

حضر فعاليات اليوم الأول للبرنامج، اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة أبوزنيمة، أمل عبد الله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي.



الأسبوع تقيمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع فرع ثقافة جنوب سيناء، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، جدير بالذكر أن فعاليات الأسبوع الثقافى للشباب تتواصل ببيت ثقافة أبوزنيمة حتى ٢٠ يوليو الحالي.

