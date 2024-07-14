نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تكشف عن رأيها في الإنتاج الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال كلمتها في حفل مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، في دورته الـ 50، عن رأيها في الإنتاج الفني.

وقالت إلهام: لا يوجد تنوع في موضوعات الأعمال الفنية حاليًا، وذلك لأن المنتجين بيستسهلوا وبيقولوا إن الأعمال اللي بتكسب جماهيريًا هي أعمال الأكشن والكوميدي فقط، ويبتعدون عن مواضيع أخرى مثل الرومانسية والاجتماعية والدينية والتاريخية.

إطلالة إلهام شاهين في مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية

وتألقت إلهام شاهين خلال حضورها الحفل بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستانًا أسود قصيرًا من الأمام وطويلا من الخلف ذا أكمام قصيرة واتسم التصميم بالرقي الذي كشف رشاقتها.

أحدث أعمال إلهام شاهين

ومن ناحية اخري، تواصل الفنانة إلهام شاهين التحضير لفيلمها الجديد الحب كله، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي شعبي، تظهر خلاله إلهام سيدة شعبية تسعى لتزويج ابنها، من بطولة إلهام شاهين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، وإلهام صفي الدين، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير قريبًا، والفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور.

نبذة عن إلهام شاهين

ولدت إلهام شاهين في حي مصر الجديدة في القاهرة، ودرست في مدرسة نوتردام، في عام 1982 حصلت على بكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح، في مسرحية «حورية من المريخ»، وشاركت في العديد من المسرحيات منها «قنبلة الموسم»، و«المتحذلقات»، و«المصيدة»، و«بستان الوهم» و«النسانيس»، تعرف شاهين بمعارضتها الشرسة لحكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحازت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي عن دورها فيه.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكانت اخر اعمال إلهام شاهين هي حكاية ألفريدو التي قدمت بطولتها ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وعُرض العمل في سبتمبر من العام الماضي 2023، وظهرت ضمن أحداثه بشخصية مريضة آل زهايمر، مكونة من 10 حلقات، وشارك بجانب إلهام في بطولتها، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عابد عناني، إنجي كيوان، إيمان السيد، روان الغابة، عمر شرقي، محسن صبري، محمد السويسي، وياسمين بن داود، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي.