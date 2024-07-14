مصطفى أبو سريع يشعل أجواء حفل زفاف حسني شتا

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان مصطفى أبو سريع علي حضور حفل زفاف الفنان حسني شتا، واضاف بهجه للحفل بالغناء والاحتفال معه بطريقته الخاصة.

مصطفى أبو سريع يشعل اجواء حفل زفاف حسني شتا

وغنى أبو سريع أغنية الشهيرة "المال الحلال أهو" التي قدمها في مسلسل "العتاولة" لكن مع تغيير كلماتها إلى "العريس الحلال أهو، العروسة الحلال أهي"، رقص مصطفى بطريقة كوميدية ليشعل أجواء حفل الزفاف.

حفل زفاف حسني شتا

واحتفل الفنان حسني شتا بحفل زواجه على فتاة من خارج الوسط الفني، في مساء السبت 13 يوليو الجار، وخضع العرسان لجلسة تصوير رومانسية، والتقطا مجموعة من الصور ومن ورائهما بحر إسكندرية، وسط تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، حضر عدد كبير من النجوم الحفل، ومن بينهم ماجد المصري وعمرو عبد الجليل وصبحي خليل ومحمد عز ومحمود أبو سريع وعارفة عبد الرسول ومحمد علي رزق وعمرو عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق بالاسكندرية.

اخر اعمال مصطفى ابو سريع

وكان اخر اعمال مصطفى ابو سريع مسلسل العتاولة التي دارت احداثه في محافظة الإسكندرية وينتمي العمل للمسلسلات الشعبية ومكون من 30 حلقة، وشارك في بطولته الفنانة مي كساب، زينة، فريدة سيف النصر، باسم سمرة، زينب العبد، الفنان أحمد السقا، الفنان طارق لطفي، منة تيسير، لبنى ونس، محمد التاجي وغيرهم،ومن إخراج أحمد خالذ موسى، وايضا شارك في فيلم "مرعي البريمو"، من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، نانسي صلاح، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، وعلاء مرسي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

اخر أعمال حسني شتا

وكانت آخر اعمال الفنان حسني شتا مشاركته في رمضان 2024 في مسلسل "جري الوحوش" مع نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد وفادية عبد الغني ومحمد عز ومروة الأزلي وعايدة رياض وإلهام وجدي، تأليف أحمد صبحي وإخراج عبد العزيز حشاد، وايضا شارك في مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.