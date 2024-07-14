نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى محمد علي للفجر الفني: "لا توجد وصفة سحرية لزواج ناجح.. وكواليس العمل كانت لذيذة" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

*حبيت دوري في الوصفة السحرية وبه مفارقات عديدة

*لم تكن الوصفة السحرية أول تجاربي في الكوميدي، بداياتي الفنية كانت أدوار كوميدية



*محتاجين إهتمام أكثر بمنطقة الكواليس في المسارح

*سعيدة بتجربتي في أشغال شقة وعملي مع الكوميديان الكبير هشام ماجد



فنانة قديرة من أبرز فنانات جيلها، لها طلة مميزة على الشاشة من خلال الأعمال السينمائية والدرامية التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، أحبها الكبار وتعلق بها الأطفال وذلك من خلال الدور الأشهر الذي قدمته لعالم الأطفال وهو دور الخالة خيرية في برنامج الأطفال الشهير "عالم سمسم" وهى الفنانة القديرة سلوى محمد علي

حيث أنها تشارك حاليًا في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" الذي يتم عرضه على شاشة قنوات DMC، وتواصل معها دوت الخليج الفني للحديث عن كواليس المسلسل ودروها في العمل، وإليكم نص الحوار/

الفنانة سلوى محمد علي



بدايةً.. ماذا عن إنبطاعك الأول عن شخصية "بثينة" ؟

حبيت الشخصية دي جدًا؛ لأنها ست بتشتغل في الكومباوند وتوجد مفارقات كتير في الدور ده، يعني هى شخص وبتقدم نفسها على إنها شخص تاني خالص عشان خايفة من الحكم المسبق.



الدور قدم الفنانة سلوى محمد علي بطريقة جديدة على الجمهور.. فـ كيف كانت الإستعدادت ؟

في الحقيقة أنا أول الأعمال اللي قدمتها كانت كوميدية، فـ كل ما أعمل حاجة كوميدية الناس تستغرب نفسي أعرف ليه يعني أنا عملت جاءنا البيان التالي وأرض النفاق، والواضح اني شكلي نكد أوي لدرجة اني كل ما أعمل حاجة كوميدي الناس تستغرب، رغم اني عملت حاجات كوميدية كتير.. يبدو شكلي جاد زيادة عن اللزوم لدرجة مش عارفة أثبت نفسي في الكوميدي حتى السنادي عملت مسلسل أشغال شقة وكان كوميدي.

الفنانة سلوى محمد علي وصحفية دوت الخليج



العمل فيه كوميدية طريفة.. هل كانت كواليس التصوير هكذا ؟

يعني أي ممثل هيجاوب على السؤال ده هيقول كانت كواليس لذيذة وبنحب بعض سواء هما بيحبوا بعض أو لأ، بس إحنا المرة دي فعلًا كانت الكواليس لذيذة وأعتقد السبب ورا كده هو المخرج اللطيف خيري سالم، هو حاطط في دماغه نعمل كواليس لطيفة ويجمعنا مع بعض، وساعات نخرج نتعشى سوا؛ لأنه واضح إن المخرج عارف إنها فكرة كويسة أوي إن في شغل الكوميدي الناس تبقى لطيفة مع بعضها.

من كواليس تصوير مسلسل الوصفة السحرية







هل فعلًا في وصفة سحرية للوصول لزواج ناجح من وجهة نظرك ؟

لأ بصراحة؛ لأن كل علاقة وليها خصوصيتها يعني في راجل تبقى معاه ست هادية وست بيت، وفي راجل تاني يفضل إن الست تبقى شقية ولذيذة يعني كل حد عايز حاجة.. مفيش حاجة تنطبق على الكل، ده مرات الست بتبقى عايزة حاجة ولما بتتعمل الحاجة من شريك حياتها بتحس إن لأ أنا مكنتش عايزة أوي كده، الست أو الراجل بيبقوا عايزين حاجة ولما بتتعمل بيحسوا بحاجة غريبة يعني الناس البشرية نفس مُعقدة.

من كواليس مسلسل الوصفة السحرية



هل تفضلين الأعمال التي تعرض خارج الموسم الرمضاني ؟

هى دي ليها ميزة ودي ليها ميزة، اللي خارج الموسم بتتشاف كويس أوي واللي خارج الموسم بتتكلف كويس أوي أوي، بس في الحقيقة إحنا كـ فنانين ضميرنا حي أوي والله سواء المسلسل متكلف أو مش متكلف بنعمل روح بنعمل أقصى جهدنا، أنا نفسي البلد كلها تبقى فنانين لأن إحنا عندنا ضمير في شغلنا جدًا والله.



ماذا عن علاقتك بالمسرح ؟

بحب المسرح جدًا وعملت مسرحيات كتير أوي وخدت ورش مسرحية كتيرة، وعرضت برا مصر في أوربا وكل الوطن العربي.

كيف يمكن تطوير المسرح من وجهة نظرك ؟

هو الحقيقة في مسرحيات كويسة بس مثلا في مسرحيات تلاقي فيها مجهود جبار وفريق حلو، لكن تلاقي الباك ستيدج للفنان أو الكواليس بتاعته مش كويسة معنهدوش مكان يرتاح فيه، التواليت غير قابل للتعامل، يعني الظروف اللي في الكواليس عجيبة جدًا، يعني تلاقي المسرح مكتيف وغرف الممثلين مش متكيفة.. محتاجين نهتم بالمنطقة الخلفية للمسرح اللي هى الممثل فيها بيغير هدومه وياكل فيها ساندوتش أو يشرب شاي، شئ متعب جدًا وعيب جدًا الحالة اللي فيها معظم المسارح كتر خير الممثلين إنهم بيروحوا يمثلوا يعني حق كل إنسان يدخل حمام نضيف ده مش موجود، وتقريبا القطاع العام حاليا عامل 7 أو 8 مسرحيات محدش يعرف عنهم حاجة لأن تقريبا في قرار إن محدش يعمل إعلانات عن المسرح طب الناس تعرف إزاي معرفش مين صاحب قرار إن مفيش إعلانات للمسرحيات! الناس مش هتشم على ضهر إيدها ومع إن إحنا المفروض نحب نشجع الناس تدخل مسرح وسينما طيب مفيش ميزانية دعاية! تخيلي حالة الممثلين النفسية إن معندهُمش جمهور عشان محدش يعرف أن في مسرحية، يعني حد يقولي إيه الطريقة اللي الناس تعرف بيها إن في مسرحية غير الدعاية.



انتقل معِك للحديث عن مسلسل أشغال شقة.. حدثينا عن هذه التجربة؟

التجربة دي كانت من ألذ التجارب؛ لأنه إكتشفتي من خلال كلامي معاكي إن أنا بحب الكوميدي، وده تحقق لأننا في أشغال شقة إشتغلت مع واحد من كبار الكوميديانات في مصر هشام ماجد، فـ دي حاجة لطيفة وإتبسطت عشان كان عمل محبوب، ومصطفى غريب جميل جدًا، وكمان ضيوف الشرف إنتصار وإيمان السيد وإنعام سالوسة يعني ضيوف الشرف كانوا روعة.. لما كنا بنتقابل في التصوير كنا بنتبسط أوي ونقضي وقت لذيذ جدًا، غير إن ضيوف الشرف في المسلسل ده كانوا ناس كُبار أوي وأضافوا حاجة لذيذة، وهى فكرة لذيذة أوي إن كل حلقتين ولا كل تلاتة تبقى نجمة كبيرة، أنا اتبسطت كمان كـ مشاهدة.



هل هناك أعمال لموسم رمضان المُقبل ؟

ادعيلي لحد دلوقتي مفيش حاجة.