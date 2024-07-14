القاهرة - محمد ابراهيم - نجوى ابراهيم خلال برنامجها "بيت العز": مفيش مشكلة إننا نرسل أُمهاتنا دار المسنين

صرحت الإعلامية نجوى إبراهيم خلال برنامجها "بيت العز" المذاع عبر محطة نجوم إف إم عن رأيها في ظاهرة إرسال الأبناء والديهم إلى دار المسنين، مشيرةً أن الأمر له إيجابيات، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تصريحات الإعلامية نجوى إبراهيم حول هذا الموضوع.

الإعلامية نجوى إبراهيم



نجوى إبراهيم: "مفيش مشكلة نرسل أمهاتنا لدار مسنين"



أوضحت الإعلامية نجوى إبراهيم أنها لا ترى أن هناك مشكلة بشأن إرسال الأبناء أمهاتهم إلى دور المسنين ما دام أن الأبناء في حالة إنشغال دائم ولا يوجد من يعول أمهاتهم، فقالت:

"ساعات نقول أنا هروح أتفرج على اليوتيوب ونلاقي الناس مطلعة فيديوهات شاهد فلان أدخل والدته دار المسنين، موضوع علاقتنا بدار المسنين ممكن يكون إيجابي جدا، إنت أو انتي مش فاضيين مسافرين أو عندكم شغل، ووالدتك مش لاقية حد يتكلم معاها فتودوها دار المسنين، أو حتى لو تعبانة هيكون معاها ممرضة وأيضًا ونس صديقة في المكان".

وتابعت الإعلامية نجوى إبراهيم خلال برنامجها "بيت العز":

"لكن لو إنت قادر إنك تاخد مامتك في حضنك وتبقى جنبك، لأن كل دقيقة هى جنبك وإنت حاسس بيها وبتتنفس إنت مالك الدنيا كلها، الحاجات دي مهمة جدا، تندموا حيث لا ينفع الندم، أنا لا جاية أنكد ولا أشعلل النفوس، أهم حاجة التعامل".



مواعيد برنامج بيت العز

ومن ناحية أخرى يأتي برنامج "بيت العز" في كل يوم خميس من كل إسبوع في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتقدم من خلاله الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم العديد من الإستشارات الإجتماعية التي تهم الأسر المصرية ويسلط الضوء على مشاكل الأسرة والعمل على حلها، وذلك من أجل الوصول إلى بناء أسر مصرية سليمة.